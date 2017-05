20:57, 20 Maj 2017

Në mbarë botën thuhet se kjo verë do të jetë e keqe, kur flitet për pickimin nga rriqrat.

Rriqrat janë tmerrësisht në rritje dhe kjo për shkak se viteve të fundit dimrat janë më të nxehtë se zakonisht.

Ato bartin sëmundje të ndryshme madje, përfshirë virusin e Powassan dhe sëmundjen Lyme.

Por ka mënyra se s’i të mbroheni nga pickimi i tyre, transmeton Klan Kosova.

1. Përdorni prej që largojnë rriqrat.

2. Shangini vendet me barishte dhe bimë të tjera.

3. Kontrollojini njëri – tjetrin.

4. Kini parasysh ndryshimet në trupin tuaj – mund të jenë simptoma.

5. Nëse keni kafshë shtëpiake – kujdes kur luani me to.