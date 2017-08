14:48, 22 Gusht 2017

Jemi pothuajse në fund të verës gjatë së cilës dëgjuam hite të njëpasnjëshme, këngë solo e bashkëpunime, por për t’i dhënë fund me një super-këngë, priteni një nga SKERDI!

Këngëtari i hitit “FAJE” përmes një fotografie në Snapchat ka zbuluar se është në përgatitje të këngës së re, e cila po punohet në studion e REDBOX në krye me Big Bang, emër ky që e shohim prapa pothuajse të gjitha këngëve më të suksesshme në tregun shqiptar, njofton Klan Kosova.

“A jeni gati për hitin e radhës”, ka shkruar këngëtari së bashku me foton ku shihet brenda studios së REDBOX Entertainment.

Burime të Klan Kosovës të afërta me SKERDIN bëjnë me dije se projektit do t’i bashkëngjitet edhe videoklipi.

Neve na mbetet të presim deri në publikimin e kësaj kënge e cila do të lansohet brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, njofton Klan Kosova.

Ajo çfarë mund të themi, është se po bëhet fjalë për një BOMBË, marrë parasysh hitet e mëparshme të këngëtarit dhe bashkëpunimet që vazhdojnë të dëgjohen vazhdimisht.

“Messi”, “Pablo”, “Faje”, “Nana” janë vetëm disa nga projektet me të cilat njihet SKERDI, këngë këto që kanë edhe miliona klikime në youtube.

edhe pak edhe pak dicka po vjen…. A post shared by S K E R D I (@skerdiago) on Aug 15, 2017 at 5:13am PDT

