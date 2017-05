22:16, 18 Maj 2017

Nënkryetari i PDK-së, Memli Krasniqi është shprehur shumë optimist se partia ku ai bën pjesë do të fitojë shumë vota.

“Historia elektorale është kokëfortë. Është e thjeshtë të kalkulohet më këtë rregullim kushtetues. 40 deputetë mund ta krijojnë qeverinë me 20 vende të garantuara. Në këto zgjedhje do t’i fitojmë vetëm si PDK 40 vende”.

“Ne do ta marrim më shumë se gjysmën e votave. Së paku do t’i kemi 50 deputetë. Është e lehtë që koalicioni ynë të shkojë deri në 55 deputetë. Kurse pjesa tjetër nuk mund të dalë me 45 deputetë, përfshirë edhe Vetëvendosjen”, ka thënë Krasniqi në Zona e Debatit në Klan Kosova.

Interesante