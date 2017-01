12:45, 21 Janar 2017

Melania Trump, tashmë është Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Ajo të premten, gjatë kohës së inaugurimit të Presidentit Trump, dukej mjaftë elegante, transmeton Klan Kosova.

Por Melanian mund ta shihni edhe ndryshe, pasi vite më parë ajo kishte realizuar disa fotografi mjaftë seksi – shihet para Boeing 727 me një armë në dorë, pastaj sërish në aeroplan me armë dhe shumë diamante rreth vetës.

Por nuk e kishte lënë me kaq, ajo edhe ishte zhveshur tërësisht teksa shihet e shtrirë dhe me pranga në dorë.

Po ta dinte Melani se pas 1 dekade do të ishte Zonja e Parë e Amerikës, ndoshta edhe nuk do t’i bënte këto fotografi – por duket se nuk e ka besuar as ajo!











