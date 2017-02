Melania Trump shfrytëzoi Twitterin për të falënderuar aktoren dhe modelen Emily Rajtakowski e cila i doli në mbrojtje asaj, pasi një gazetar e quajti atë një “lavire”, transmeton Klan Kosova.

Zonja e Parë, me anë të një cicërime tha: “Duartrokitje të gjitha grave në mbarë botën të cilat ngrenë zërin dhe mbështesin gratë e tjera! @emrata”.

Në kohën kur ky status doli në Twitter, ai mori mijëra pëlqime dhe u ri-postua shumë herë.

Applause to all women around the world who speak up, stand up and support other women! @emrata #PowerOfEveryWoman #PowerOfTheFirstLady

— Melania Trump (@FLOTUS) February 14, 2017