Donald Trump duhet të jetë më i kujdesshëm për ta vënë dorën në zemër gjatë antonimit të himnit amerikan.

Ka qenë Zonja e Parë, Melania Trump që me prejardhje është nga Sllovenia që ka ‘ngacmuar’ Trump, kur nisi të intonohej himni me rastin e ceremonisë për Pashkët – ‘Egg roll’, një traditë e fëmijëve për këtë festë me vezët e ngjyrosura, shkruan The Independent, transmeton Klan Kosova.

ata po qëndronin në ballkonin e Shtëpisë së Bardhë bashkë me djalin e vogël të tyre, Baron, e ku ka nisur antonimi i himnit, Trump kishte harruar ta vinte dorën në zemër, por që Melania ia përkujtoj duke e prekur anash.

Këtë gjest mund ta shihni më poshtë:

Wow, feels: The President forgot to put his hand on his heart for the national anthem, until an immigrant reminded him. pic.twitter.com/2s8R8iESRB

— GIF The News (@NowThisGIF) April 17, 2017