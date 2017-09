22:00, 12 Shtator 2017

Mel B është akuzuar për kërcënim të dëshmitares, e cila ishte e përgatitur të dëshmonte kundër saj në betejën ligjore të divorcit nga Stephen Belafonte.

Reperja Siya, ka dorëzuar një raport policor ditën e hënë, në të cilin thuhet që Mel B ka dërguar mesazhe kërcënuese në lidhje me dëshminë e saj.

Sipas burimeve të TMZ, Siya do të dëshmonte që Belafonte kurrë nuk ka abuzuar fizikisht me Mel B, gjë kjo që është në kundërshtim me atë që ka thënë këngëtarja.

