Bayern Munich e dominon njëmbëdhjetshen e vitit në Bundesliga, me pesë futbollistë, në klasifikimin që ka bërë Goal.com

15:04, 19 Maj 2017

Goal.com ka publikuar njëmbëdhjetshen më të mirë të Bundesligës për edicionin që po lëmë pas, sipas llogaritjeve të veta.

Bayern Munich përfaqësohet me më së shmti futbollistë, pesë gjithsejt, Hoffenheim dhe Lepzig me nga dy, ndërsa Borussia Dortmund dhe Schalke ’04 me nga një futbollist.

