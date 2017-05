Edita Tahiri: Qytetarët tanë do të na japin besimin sepse ne jemi koalicioni i progresit ndërsa të tjerët janë koalicion i plogështisë. Fitorja e Kosovës dhe qytetarëve vjen me ne, tha Tahiri. Me Fillimin e ri fillon progresi dhe ndalet plogështia.