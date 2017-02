11:33, 4 Shkurt 2017

Pas shumë lajmeve në lidhje me Tunën e cila po pret fëmijë me Patris Berishën, më në fund çifti e dokumentoi edhe me fotografi të përbashkët të postuar nga vetë këngëtarja, njofton Klan Kosova.

Për herë të parë, Tuna ndau një fotografi profesionale madje goxha intime me bashkëshortin e saj Patrisin, ku në pah ka vënë edhe barkun e saj në rritje duke u shfaqur kështu me të brendshme.

Patrisi ka duart përreth barkut ku po rritet fëmija i tij, nën të cilën Tuna ka shkruar: “Mëngjeset si ky vlejnë çdo pritje”.

Mengjeset si ky ia vlejne cdo pritje… A photo posted by Tuna Sejdi (@tunasejdi) on Feb 4, 2017 at 2:19am PST

Interesante