20:30, 7 Shtator 2017

Para pak ditësh Besi tha që kur shihte lajmet për dasmën e tij mendonte diçka të tipit “mos përsëri fytyra ime”.

Por është e pamundur të mos e shohë fytyrën e tij në media kur pas dasmës që ishte shumë e bukur dhe u ndoq me shumë vëmendje nga publiku në çdo vogëlsi që publikohej prej saj, ai vazhdon me humorin e tij që nuk e ka lënë as gjatë setit të dasmës.

Sot ka ripostuar një foto ku është mbështjellë me vellon e Xhensilës duke na kujtuar personazhet e grave që realizon në Portokalli, por këtë herë në vend të ndonjë shamie ka vellon e tyltë të nuses së tij, shkruan Revista Class.

Me siguri atje në Como nuk do jetë realizuar ndonjëherë një set si ky. Në të vërtetë, nuk kemi përse habitemi, Besi thjesht u martua, asgjë tjetër nuk ka ndryshuar te ai.

Interesante