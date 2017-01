Zgjuarsia e femrave nuk ka limit, sidomos kur vjen puna për tu dukur bukur dhe pa asnjë defekt. Nuk është e lehtë të dukeni bukur duke përdorur vetëm kohën tuaj të lirë në këtë jetë dinamike, derisa poashtu kur keni në dorë vetëm gjëra bazike dhe elementare.

Por, këtu futet në punë kreativiteti dhe talenti, që pavarësisht “sfidave”, jep rezultate të jashtëzakonshme, transmeton Klan Kosova.

Më poshtë shihni disa këshilla e truqe të vogla që u ndihmojnë në disa situata të sikletshme.

Si të ndaloni mbajtëset e sytjenave që të mos bien?

Si të largoni manikyrin kur nuk keni aceton në shtëpi?

Lyeni thonjtë edhe me një shtresë tjetër të manikyrit dhe para se të thahet, pastrojeni. Shtresa e re e manikyrit do të largohet bashkë me të vjetrën.