22:10, 17 Maj 2017

Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se me Ramush Haradinajn për Kryeministër demarkacioni zgjidhet në afat rekord.

“Di saktë që me zgjidhjen e Ramush Haradinaj për kryeminsitër, çkado në tavolunë do të zgjidhet në afat rekord, nuk them për sa, por nuk mbetet në tavolinë”, tha Gjini në Zona B të Klan Kosovës.

“Demarkacioni zgjidhet brenda muajit të parë”, shtoi ai.

“Kuvendi duhet të marrë vendim që nuk e pranon marrëveshjen që ka ndodhur”.

Ai tha se nëse kuvendi e voton kudnër, atëherë duhet provuar negociata me Malin e Zi, e nëse dështojnë atëherë të shkohet në arbitrazh.

Gjini bëri të ditur se Kosova do ta votojë kudnër demarkacionin.

“Nëse kalon, kalon”, shtoi ai.

“Por ne duhet dërguaar në kuvend dhe duhet kryer këtë punë shpejt”.

