11:46, 1 Shkurt 2017

Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të dalë me 9-të shkurt para Gjykatës së Colmanit në Francë, ku për të do të merret vendimi për ekstradim ose jo në Serbi.

Lajmin për ditën e gjykimit të Haradinajt në Francë, e ka bërë të ditur avokati i tij në Kosovë Arianit Koci, i cili ka thënë se “lënda e sajuar dhe e motivuar politikisht nga ana e Serbisë, sot i është dorëzuar z. Haradinaj dhe mbrojtjes”.

“Seanca për shqyrtimin e lëndës ekstraduese, mbahet me datën 9 Shkurt 2017”, ka deklaruar Koci.

Haradinaj ishte arrestuar në Aeroportin e Bazelit në Francë, me 4 janar në bazë të një urdhërarresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia.

