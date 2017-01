15:49, 16 Janar 2017

Me rastin e shënimit të nëntëvjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, më 17 shkurt Kuvendi i Kosovës do të mbajë seancë solemne .

Ky vendim u morr në mbledhjen e sotme të Kryesisë së Kuvendit të Kosovës me ç`rast u vendos poashtu që më 19 janar, në orën 10:00, të mbahet mbledhja e parë plenare për sesionin pranveror, në të cilën do të zhvillohet një interpelancë, një debat parlamentar dhe do të shqyrtohen disa projektligje.

Në seancën e së enjtes, pas deklarimeve jashtë rendit të ditës dhe pyetjeve parlamentare, ministri i Arsimit, Arsim Bajrami, do të përgjigjet para deputetëve lidhur me organizimin e arsimit parashkollor, parafillor dhe parauniversitar në Kosovë, në interpelancën e thirrur nga deputeti Ismajl Kurteshi, i mbështetur edhe nga 15 deputetë nënshkrues.

Poashtu, parlamenti do të shqyrtojë për herë të parë projektligjin për automjete, si dhe atë për legalizimin e armëve dhe dorëzimin e armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe mjeteve eksplozive. Për herë të dytë, ndërkaq, shqyrtohet Projektligji për Akademinë e Drejtësisë.

Pas projektligjeve, Kuvendi do të zhvillojë debat parlamentar lidhur me arrestimet e aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje, sipas kërkesës së deputetit Glauk Konjufca, i mbështetur edhe nga nëntë deputetë të tjerë.

Në fund, do të formohet Komisioni ad-hoc për përzgjedhjen e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, transmeton Klan Kosova.

Interesante