Vizitën e parë në Kosovë e nisi me një takim kokë më kokë me kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli.

E ky i fundit, për nder të senatorit amerikan, John McCain, ftoi seancë solemne të parlamentit.

Ky zgjodhi ta nis adresimin e tij me një anekdotë simpatike që lidhej me një pjesë të rëndësishme të historisë së familjes së tij.

McCain tregoi se u be më një vajzë, falë shqiptares më të njohur në botë.

Nga raporti personal me një shqiptare, ai doli të marrëdhëniet e vecanta mes shtetit të tij dhe Kosovës. Qytetarët e kësaj të fundit i garantoi se mbështetja e Amerikës për ta do të vazhdojë.

Para se të nis me pjesën e këshillave serioze, amerikani lavdëroi Kosovën për arritjet në 9 vjetët e pavarësisë. Përmendi njohjet që janë më tepër se 100, anëtarësimin në shumë organizata ndërkombëtare dhe arritjen e disa qëllimeve të rëndësishme.

Në mënyrë të vecantë e përmendi angazhimin e Kosovës në luftën kundër terrorizmit.

Radha i erdhi cështjes së FSK-së. McCain tha se pajtohet me faktin se Kosova duhet të bëhet me ushtri, por shtoi qartë se kjo nuk bëhet ndryshe, pos me ndryshime kushtetuese.

Këtë që tha amerikani s’e dëgjuan deputetët serbë, të cilët nuk duan që Kosova të bëhet me ushtri, në asnjë variant. Vetëm pak prej tyre ishin në sallën ku McCain foli.

Ata jo, por kolegët e tyre shqiptarë, që vijnë nga opozita dhe disa tjera nga pozita, e dëgjuan qartë e mirë amerikanin kur tha se duhet miratuar demarkacioni me Mali ne Zi..

Kjo e ardhme, sipas asaj që tha McCain, varet shumë edhe nga dialogu me Beogradin. Ai kërkoi që bisedimet të mos ndalen, pasi vetëm falë tyre normalizohen edhe marrëdhëniet e shtetit të Kosovës me atë të Serbisë.

Pas këtij adresimi të rëndësishem, mysfiri shtrëngoi duart dhe bisedoi me shumë deputetë të Kuvendit.

Por jo me opozitarët, pasi shumë prej tyre lëshuan sallën, në të përfunduar të fjalimit.

Kur i dha fund qëndrimit këtu, McCain u prit në një takim edhe nga kryeministri Isa Mustafa.

Kronikë e Kosov Gjocit.

