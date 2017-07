Presidenti Hashim Thaçi, menjëherë pasi ka kuptuar për sëmundjen e senatorit amerikan John McCain, ka thënë se ai dhe Kosova do të luten për të.

“Lajm i keq për një hero të vërtetë në luftën kundër terrorit dhe shtypjes”, ka shkruar Thaçi në llogarinë e tij në Twitter.

“I nderuari senatori John McCain, e gjithë Kosova do të lutet për ty dhe familjet tuaj”.

Sad news for a true hero in the fight against terror & opression. Dear @SenJohnMcCain, all of #Kosovo will be praying for you & your family. https://t.co/joACngYFUs

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) July 20, 2017