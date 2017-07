20:40, 14 Korrik 2017

Pas 12 ditësh është mbyllur Universiteti Veror i organizuar nga Universiteti i Prishtinës, njofton Klan Kosova.

Me një ceremoni e me ndarje certifikatash u përcollën mysafirët, mirëpo fillimisht rektori Marjan Dema tha se do t’i mungojnë studentët.

Në fund për të 7 profesorët e 350 studentët që morën pjesë në këtë universitet u ndanë mirënjohje.

