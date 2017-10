Futbollisti i Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro, ka shënuar një gol ëndërrash, pas një goditje akrobatike në stërvitje.

Në stërvitje ai ka shënuar një gol që rrallë herë bëhet dhe duhet në fraksion të sekondës që ta arrish të shënosh.

😲 WAS FÜR EIN TOR! @RaphGuerreiro ist zurück! // WHAT A GOAL! Raphaël Guerreiro is back 💪 pic.twitter.com/0QZtMoKXC8

— Borussia Dortmund (@BVB) October 25, 2017