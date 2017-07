9:31, 10 Korrik 2017

Kryesia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të mblidhet me fillim në orën 11:00 në selinë e partisë në Prishtinë.

Ende nuk janë dhënë detaje në lidhje me temat që do të shtrohen në këtë mbledhje.

Mbledhja është konfirmuar nga zyrtarë të AAK-së per media, ndërsa nuk është bërë e ditur nëse ky takim në Aleancë ka të bëjë me njoftimin e kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj, për negocimet e tij me partitë dhe koalicionet tjera për sigurimin e numrave të nevojshëm që ta formojë qeverinë.

Por, anëtarja e Kryesisë së AAK-së, Time Kadrijaj, e cila ka siguruar mandatin e deputetes, ka thënë për gazetën “Epoka e re” se Ramush Haradinaj tashmë i ka nisur negociatat për këtë çështje me individë dhe subjekte politike dhe, sipas saj, shumë shpejt do të formohet qeveria e re.

Kurse përfaqësuesit ndërkombëtarë në Kosovë kanë bërë thirrje të formohet një qeveri e fortë, pasi ajo para vetes do të ketë shumë sfida.

klankosova.tv