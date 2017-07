13:38, 19 Korrik 2017

Forumi i qytetarëve të Prishtinës është mbledhur sot për të bërë publike disa qëllime të tyre.

Ata thonë se grupi do të tentojë ta bëjë Prishtinën një qytet të mrekullueshëm me të cilin do të krenohen dhe identifikohen banorët e saj, njofton Klan Kosova.

Njëri nga iniciatorët e Forumit, Muhamet Mustafa, tha se ky organizim nuk është diskriminues pasi në të mund të anëtarësohet secili qytetar që e ndien veten prishtinas dhe nuk ka kriter tjetër për të qenë pjesë e forumit.

Aty u tha se në shtator do të fillojnë mbledhjet në lidhje me shtytjen përpara për Ligjin për Prishtinën, njofton Klan Kosova.

klankosova.tv