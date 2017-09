20:00, 6 Shtator 2017

Kylian Mbappe ka kryer stërvitjen e parë me skuadrën e PSG-së, pasi u largua nga rivali Monaco.

Francezi që në stërvitjen e parë është parë shumë i afërt me sulmuesin brazilian, Neymar, i cili po ashtu gjatë kësaj vere u transferua nga Barcelona për 222 milionë euro, shkruan Albeu.

Mbappe duket se menjëherë është bërë shok shumë i mirë me brazilianin, me të cilin ka qenë shumë afër gjatë tërë stërvitjeve.

Mbetet të shihet nëse do të funksionojnë edhe në fundjavë në Ligue 1.

Interesante