21:32, 28 Prill 2017

Kylian Mbappe do të nënshkruajë me Arsenal, por asi i Monaco nuk duhet të krahasohet me legjendën Thierry Henry, mendon Robert Pires.

Francezi 18 vjecar është një nga talentët më të mëdhenj në eyripë, pasi ka shënuar 13 gola për Monaco në Ligue 1 dhe pesë të tjerë në Ligën e Kampionëve.

Pires, një nga legjendat e Topcinjve, beson se sulmuesi do të transferohet në Emirates Stadium, për të lulëzuar nën urdhrat e Arsene Wenger.

“Mendoj që ai do të nënshkruajë me Arsenal”.

“Por të shohim me cfarë cmimi. Mbappe ka potencial për të luajtur tek Arsenal dhe Wenger është menaxheri i duhur për të”.

Interesante