15:30, 14 Mars 2017

Steve Harvey dikur e kishte bërë gafën më të madhe në histori të prezantimeve, dhe për atë gabim kishte pranuar kërcënime me vdekje.

Zemërimi i momentit është shuar, por jo edhe prezenca e forcave të sigurimit rreth tij, shkruan Wonderwall, transmeton Klan Kosova.

Nëse ju kujtohet, në garën e bukurisë Miss Universe më 2015, ai gabimisht e kishte kurorëzuar Mis Kolumbinë si fituese, kur në të vërtetë ishte Mis Filipinet fituesja e vërtetë.

Për botimin më të ri të Cigar Aficionado, Steve foli për javët e llahtarshme që rrodhën, dhe se si ai vazhdon të ketë roje sigurimi rreth shtëpisë së tij.

“Unë jetoj në një qorrsokak, dhe filloi të dukej reale kur filluan të më sillnin gjëra tek porta. Kuti të thata dhe fotografi të bombave”, tha Harvey.

“Pastaj, kërcënimet me vdekje që vinin në rrjetet sociale e që shfaqeshin me adresa IP të rrejshme, bënë që unë të përfundoj me mbrojte 24 orëshe në shtëpinë time. I kam dy roje të armatosura që punojnë me orar të plotë që nga ato kohëra e deri më sot”, përfundoi ai.