20:05, 9 Shkurt 2017

Kryeministri Isa Mustafa, ka reaguar pas zvarritjes së vendimit për ish-kryeministrin Ramush Haradinaj, njofton Klan Kosova.

Më poshtë është shkrimi i plotë i Mustafës:

Me keqardhje pritëm zvarritjen e vendimit i cili do të mundësonte kthimin e ish Kryeministrit të Kosovës dhe Kryetar i AAK-së, z. Ramush Haradinaj nga Franca në Kosovë.

Ironia qëndron në faktin se ky proces po bëhet peng i shtetit mbi të cilin bie përgjegjësia për krimet dhe masakrat në Kosovë.

Jam shumë i bindur se së shpejti do të rikonfirmohet e drejta, dhe z. Haradinaj do të triumfojë mbi padrejtësitë që po i bëhen edhe me këtë zvarritje.

