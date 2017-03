8:47, 14 Mars 2017

Sot do të mbahet tryeza me temën “Misioni ushtarak për FSK-në: rruga përpara”, ku folësi kryesor do të jetë, Presidenti Hashim Thaçi.

Synimi i kësaj tryeze është të diskutojë mbi të ardhmen e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), pas iniciativës së Presidentit për ndryshimin e misionit të saj, transmeton Klan Kosova.

