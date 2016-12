8:19, 23 Dhjetor 2016

Instituti Demokratik i Kosovës organizon sot tryezën e diskutimit “Dialogu në udhëkryq: çka pas murit?”. Pjesë e këtij debati do të jetë ministrja e Dialogut Edita Tahiri, deputetë të Kuvendit të Kosovës si dhe shoqëria civile.

Cila është e vërteta e këtij muri? Çfarë pasojash ka sjell ndërtimi i tij? Si do të zgjidhet kjo situatë dhe çfarë impakti do të ketë në procesin e dialogut Kosovë-Serbi? Këto janë disa nga pyetjet të cilat do të adresohen në këtë diskutim nga këndvështrimi i akterëve politik kosovar, transmeton Klan Kosova.

