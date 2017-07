Sulmuesi i Anglisë, Jermaine Defoe, iu bashkua mijëra personave në funeralin e fansit të Sunderland, Bradley Lowery, këtë të premte.

Defoe, i cili krijoi një shoqëri me fansin e vogël i cili humbi betejën me kancerin, e la kampin parasezonal të skuadrës së tij të re, Bournemouth, në Spanjë, për të qenë në Blackhall, County Durham, ku edhe u mbajt funerali i tij.

I pranishëm ishte edhe ish-trajneri i Sunderland, David Moyes.

Our thoughts are with the family and friends of @Bradleysfight on this sad day. #OneBradleyLowery 💙 pic.twitter.com/UmnOnUuC1V

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 14, 2017