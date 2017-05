10:04, 9 Maj 2017

Mungesa e njohjeve nga pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian po bënë që për Kosovën anëtarësimi në BE të mbetet vetëm një ambicie imagjinare, pasi që këto shtete kanë rol vendimmarrës në politikat e Bashkimit Evropian.

Kështu ka deklaruar në një intervistë për Ekonomia Online, profesori i Integrimeve Evropiane, Avni Mazreku.

“Dimensioni tjetër ka të bëjë me Bashkimin Evropian që vet BE gjendet në një situatë jo shumë të lakmueshme dhe përveç kësaj vet BE nuk ka pasur kapacitete të mjaftueshme absorbuese për ta pasur një politikë efektive të zgjerimit sa i përket të gjithë Ballkanit Perëndimor në këtë rast të pikës së vetme të hapur dhe të pa mbyllur që është rasti i Kosovës. Dhe kur po e them këtë është pikërisht mungesa e pesë njohjeve nga ana e pesë shteteve anëtare të Bashkimi Evropian”, ka thënë Mazreku.

Interesante