14:53, 9 Qershor 2017

Liderja e Partisë Konservatore, njëherit kryeministrja britanike, Theresa May, pas takimit me Mbretëreshën Elizabeth II, në Buckingham Palace, tha se do të formojë një qeveri të re që do të përkujdeset për sigurinë.

May tha se vetëm partia e saj do të mund të formojnë një qeveri “legjitime” pas fitores më shumë vende.

Ajo theksoi se do të punojë me “miqtë dhe aleatët” në Partinë Unioniste Demokratike (DUP) , për ta çuar përpara Brexit,

Konservatorët e May nuk ia dolën t’i fitonin 326 ulëse të nevojshme për ta formuar vetë qeverinë e re britanike, raporton BBC, transmeton Klan Kosova

Interesante