1:47, 4 Qershor 2017

Kryeministrja britanike, Theresa May ka thënë se “incident i tmerrshëm” në Londër po trajtohet si “akt i mundshëm terrorist”.

“Ky është një hetim që po vazhdon me hapa të shpejtë. Dua të shpreh mirënjohjen time për Policinë dhe shërbimet emergjente që janë në vend të ngjarjes. Lutjet tona janë me ata që janë prekur nga këto ngjarje të tmerrshme”, ka thënë May në deklaratën e saj pas sulmit në Londër.

Ajo pritet që të dielën në mëngjes të mbledhë Komitetin Emergjent të Qeverisë të njohur ndryshe si COBRA, transmeton Klan Kosova.

Në këtë sulm që besohet se ka ndodhur në tri incidente të njëpasnjëshme në Londër deri tash është konfirmuar se është një i vdekur e disa të lënduar.

Interesante