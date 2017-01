Vit i ri, aventurë e re për Mërgim Mavrajn. Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare që u transferua në fundin e dhjetorit te Hamburgu, nisi stërvitjen me skuadrën e tij të re duke u vënën nën urdhërat e trajnerit Markus Gisdol.

Hamburgu synon që me afrimin e 30-vjecarit shqiptar të konsolidojë repartin e mbrojtjes në misionin e mbijetesës, mbrojtësi ishte pika e referimit për mediat në nisjen e përgatitjeve me Mavrajn që në intervistën e tij nuk lë dyshime se është i ndërgjegjëshëm për përgjegjësinë e tij në këtë hap të karrierës, shkruan SuperSport.al.

“Jam i lumtur që jam te Hamburgu, Objektivi kryesor është mbijetesa në Bundesliga ndaj dhe por përgatitemi, – deklaroi Mavraj duke shtuar, – Pres me padurim të marr përsipër rolin që më është besuar në skuadër dhe jam gati për përgjegjësitë që më janë dhënë. Eksperienca do të luajë rolin e saj në këtë drejtim. Hamburgu është një klub i madh me tifozë të shkëlqyer të cilëve duam t’ju dhurojmë buzëqeshje në pjesën e dytë të sezonit”.

Mavraj konsiderohet një blerje e rëndësishme për Hamburgun, me klubin që i ka kushtuar një hapësirë të gjerë mediatike momenteve të tij të para me skuadrën edhe në profilin zyrtar në Tëitter. të Hamburgu Mavraj pritet të mbajë fanellën me numrin 3.