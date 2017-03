23:00, 3 Mars 2017

Lothar Matthaus ka thënë se Robert Lewandowski është sulmuesi më i mirë në botë.

Ish mbrojtësi i Bayern Munich mendon se polaku është një nivel më lartë se sulmuesi i Barcelonës, Luis Suarez dhe ai i Real Madrid, Karim Benzema.

“Ai është më i mirë se të tjerët si Benzema e Suarez. Diego Costa po ashtu shënon shumë gola por Leëandoëski luan rol edhe më të madh në lojën e skuadrës së tij”.

“Ai shënon me të majtën, të djathtë, me kokë, shërben asistime dhe është i mirë me top. Suarez është realizator tipik por Lewandowski ka lindur me një kuptim më të madh të futbollit”.

Interesante