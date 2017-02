15:00, 6 Shkurt 2017

Matt Willis është hapur në lidhje me betejën e tij me varësinë e drogës, duke pranuar se edhe pse ai ka qenë në rehabilitim disa herë në të kaluarën, ai nuk do t’i ndaloj tre fëmijët e tij nga marrja e drogës, kur ata të rriten, transmeton Klan Kosova.

Ylli ka tre fëmijë me gruan Emma Willis, Isabelle shtatëvjeçare, Ace pesëvjeçar dhe Trixie nëntëmuajsh, ai ka folur me sinqeritet rreth tyre në lidhje me betejën e tij të drogës në një intervistë të re.

I pyetur nëse ai shqetësohet për fëmijët e tij nëse ata do të marrin drogë kur të rrite, Matt tha: ‘Unë kam menduar për këtë gjë mjaft shumë. Mendoj se nuk ka ndonjë gjë që mund të bëjë”.

“Nëse ata do të marrin drogë, ata do të marrin drogë”.

“Unë mund t’ju them atyre se pse unë mendoj se disa gjëra janë të rrezikshme, por nuk dua që ata të mos pinë duhan fare në kolegj dhe të mos shkojnë në parti dhe të kalojnë kohë me miqtë e tyre”.

“Unë dua që ata ta jetojnë jetën e tyre”, ka thënë ai.

