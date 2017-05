13:27, 15 Maj 2017

Gazetari i njohur kosovar, Ganimet Klaiqi, ka ndërruar jetë në moshën 52 vjeçare, pas një sëmundje të rëndë.

I tërë komuniteti i gazetarëve të Kosovës e ka ndjerë thellë humbjen e kolegut, i cili, siç kujtojnë të gjithë ata që punonin më të, kur u drejtohej të tjerëve kishte një thënie ikonike e unike; “qysh e pate emrin ti djalë, se po ta harroj”, por një koleg i tij i kamotshëm, Halil Matoshi, duke huazuar fjalët e të ndjerit, në një intervistë për Klan Kosovën, ka thënë se emir i Klaiqit s’do harrohet asnjëherë.

“Ganimet Klaiqi e kishte zakon të na thoshte ‘qysh e pate emrin ti djalë, se po ta harroj’, por unë e kam ndërmend t’i them atij se emri i tij kurrë s’do të harrohet”, ka pohuar Matoshi, njofton Klan Kosova.

“Ai ka qenë profesionist i zoti, gazetar i pavarur dhe shumë i zoti, ka qenë edhe gjuhëtar i mirë dhe së fundi edhe profesor në këtë lami”.

“Kaliqi do të kujtohet si njeri shumë pozitiv, profesionist dhe mikë shumë i mirë. Do të na mungojë buzëqeshja e tij, humori i tij – ai s’ka pasur telashe me asnjë njeri”.

“Kurrë s’e kam parë nervoz – edhe kur jam bërë nervoz me të, kur kemi pasur debate të ashpra me të, ai ka ditur të buzëqesh”.

