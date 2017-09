13:35, 27 Shtator 2017

Barcelona sonte takohet me Sporting në kuadër të Ligës së Kampionëve, ndërsa Jeremy Mathieu, tani pjesë e klubit portugez, do të përballet me ish-skuadrën e tij.

I pyetur nga Marca për Gerard Piquen dhe Javier Mascheranon me të cilët kishte luajtur në mbrojtje, francezi nuk pati as fjalë të mira, por as të këqija.

Ne humbnim si ekip, dhe fitonim si ekip”, reflektoi ai.

“Nuk kam ndonjë problem me ta, por fjala shok është shumë e madhe dhe nuk mendoj që ka shumë shokë në futboll”, shtoi ai.

