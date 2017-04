1:11, 18 Prill 2017

Ministria e Shkencës, Arsimit dhe Teknologjisë nesër nënshkruan kontratën e re kolektive për mësimdhënësit e Kosovës, me SBASHK.

Nënkryetari i SBASHK, Lufti Mani tregoi për Klan Kosovën se çfarë përmban ky dokument si dhe foli për protestat e paralajmëruara nga kryetari i SBASHK.

“Kjo është kontrata e tretë kolektive, mes SBASHK dhe Ministrisë, Shkencës dhe Teknologjisë.”

“Dallimi nga kontratat e tjera është se këtë vit nënshkruhet kontrata e përgjithshme e SBASHK , që përfshin arsimin fillor, të mesëm, universitar dhe të gjitha kategoritë e SBASHK-ut”, tha Mani për Kosova Direkt të emisionit Ora e Fundit në Klan Kosovë.

“Kjo kontratë nuk ka diçka të veçantë me atë të kaluarën, ato pika që nuk janë përfshirë në kontratën e kaluar, do të përfshihen në këtë kontratë”.

“Kjo kontratë fillon të implementohet që nga dita që nënshkruhet”.

“Aty bëhet fjalë për tri paga, për pagat jubilare që është çdo 10 vjet një pagë

“Kërkojmë që të paguhen 3 paga:paga jubilare, shpenzimet e rrugës, ushqimi dhe pika për t’cilën nuk është biseduar në kontratën e kaluar, pasi që nuk është marrë parasysh nga qeveria, e që është shkalla e inflacionit”.

“Në kontratë kolektive shkruan se për çdo ngritje të inflacionit, qeveria obligohet t’i rrisë pagat për aq”.

Sa i përket pensioneve për mësimdhënës, Mani kërkoi që mësimdhënësit të cilët dalin në pension, të paguhen tre paga.

“Ministria e Arsimit do ta implementojë kontratën në tërësi, dhe i pensionuari do t’i gëzojë tre paga: 3+3, që do të jenë gjashtë paga.”

Në kontrate ka mundësi për përmirësim dhe avancim, por ato bëhen gjithmonë me dialog, pasi të nënshkruhet kontrata, nuk ka nevojë që të bisedojmë për kontratën kolektive, grupet që kanë punuar bashkë kanë studiuar mirë.”.

“Nuk besoj se do të ketë probleme me implementimin e saj”.

Sa i përket protestave që i kishte paralamëruar kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jashari, Mani tha se ka pasur ngecje te kontrata pasi që kontrata e kaluar ishte nënshkruar me 11 prill, dhe shkaku i voneses ishin konsideruar protestat.

“Ka qenë ngecje tek kontrata, kontratat e kaluar është nënshkruar me 11 prill, dhe kontrata ka afat 3 vjecar”.

“Janë dy gjëra ,është kërkuar të mbahet greva, shkaku i ligjit për vitet 1990-1999, aty kryetari e ka më shumë sensin, sepse kemi pritur që ligji të shkojë në parlament, të miratohet, që punëtorët e viteve 1990-1999 të gëzojnë ndonjë benefit që e parasheh ai ligj”.

“Procesi duhet parë, kontrata është thënë të nënshkruhet nesër, dhe grupet parlamentare e kanë mbështetur këtë draftligj.”

“Por duke parë proceset politike, ku parlamenti për në kohë të gjatë ka ngecur, dhe kur të fillojë puna e mirë e parlamentit do ta shohim se a do të hyjë ajo në rend të ditës. Nëse nuk hyn,atëherë dialogu është shterur dhe forma e vetme është protesta dhe greva”.

“Ne shpresojmë që me kontratë nuk do të kemi problem. Nëse qeveria nuk vazhdon ashtu, janë dy rrugë. Ose janë grevat e protestat, ose dërgimi drejtpërdrejt i kontratës në gjykatë”, përfundoi Mani.

