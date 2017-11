9:18, 4 Nëntor 2017

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) dhe Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP) përmes një shkrese kanë paralajmëruar masa për zyrtarët e Prokurimit të cilët shkelin Ligjin e Prokurimit Publik.

Në shkresën e siguruar nga gazeta “Zëri” thuhet se për autoritetet kontraktuese që nuk bashkëpunojnë me AQP-në do të merren masa për marrjen e certifikatës së Prokurimit.

“Autoritetet kontraktuese që nuk u përmbahen kërkesave të AQP-së për Prokurimet Qendrore do të përjashtohen nga këto aktivitete dhe si rrjedhojë KRPP-ja nuk do t’i publikojë aktivitetet e tyre dhe do të veprojë në përputhje me kompetencat ligjore”, thuhet në njoftimin që u është dërguar.

