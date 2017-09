20:30, 6 Shtator 2017

Komisioneri i Bashkimit Europian (BE) për Migrim, Punë të Brendshme dhe Shtetësi, Dimitris Avramopoulos, tha se marrëveshja mes Turqisë dhe BE-së për refugjatët vazhdon të funksionojë dhe të japë rezultate, raporton AA, përcjellë Klan Kosova.

Avramopoulos organizoi një konferencë për media për raportin e 15-të të Komisionit të BE-së në lidhje me marrëveshjen e arritur mes shteteve anëtare Greqisë dhe Italisë me Turqinë, Jordaninë dhe Libanin për vendosjen e refugjatëve në Europë.

Ai duke tërhequr vëmendjen në atë se pas marrëveshjes Turqi-BE për refugjatët, është shënuar një zbritje prej 97 për qind në kalimet e refugjatëve nga Turqia në Greqi, tha se “Në muajt e verës kishte një rritje të vogël, por kjo është nga ndryshimet normale sezonale”.

Komiseri europian më tutje theksoi se duhet të vazhdohet të sillet kujdesshëm. “Marrëveshja Turqi-BE vazhdon të funksionojë dhe të japë rezultate”, u shpreh Avramapoulos.

Avramopoulos i cili i bëri thirrje Çekisë, Hungarisë dhe Polonisë që të ndryshojnë qëndrimin e tyre, për të cilët në muajin qershor ishte nisur procedurë ligjore me arsye se kanë refuzuar të pranojnë refugjatë përkundër detyrimit ligjor në BE, paralajmëroi se në të kundërtën do të merren hapat e fundit për shkeljen e procedurës.

