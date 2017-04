15:43, 12 Prill 2017

Kryeminstri i Kosovës, Isa Mustafa ka pritur në takim në zyrën e tij kryetarin e Bashkësisë së Sindikatave të Pavarura të Kosovës, dhe kryetarëte degëve të kësaj sindikate.

Në këtë takim është diskutuar për implementimin e marrëveshjes kolektive dhe format se si ajo të implementohet tërësisht, njofton Klan Kosova.

Kryeministri i Kosovës ka bërë me dije se kanë biseduar me kreun e BSPK-së edhe për krijimin e një marrëveshje të re kolektive e cila do të avancojë edhe më tepër pozitën e punëtorëve kosovarë.

Derisa kryetari i BSPK-së, Haxhi Arifi ka deklaruar se në këtë takim është diskutuar edhe për çështje të tjera që prekin edhe pensionistët kosovarë, me theks të veçantë uljen e pragut të stazhit i cili aktualisht është prej 15 vjetëve.

Gjithashtu pas këtij takimi, kryeministri ka bërë me dije se në të ardhmen do të jetë vetëm një prag i pagës minimale.

Interesante