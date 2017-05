23:20, 16 Maj 2017

Zëdhënësi i LDK-së, Arban Abrashi duke folur për nënshkrimin e koalicionit parazgjedhor mes LDK-së dhe AKR-së.

“Po, tani të gjithë jemi dëshmitar se marrëveshja është nënshkruar, është punuar një kohë të gjatë”.

“Kërkesa e dy kampeve ka qenë fuqizimi edhe më i madh i zhvillimit ekonomik dhe marrëveshja është paraparë të ketë këto parime kryesore dhe sot është konkretizuar pak para dorëzimit në KQZ”.

Abrashi në Ora e Fundit ka thënë se nuk është diskutuar për postet që do të ketë secila parti, në rast se ky koalicion del fitues.

“Poste do t’i diskutojmë ditëve në vijim, kur i diskutojmë edhe me subjektet tjera”.

“Ajo që na ka bërë bashkë është që t’i fitojmë këto zgjedhje, jemi pajtuar në parimet tona qeverisëse”.

Zëdhënësi i LDK-së ka thënë poashtu se partia ku ai bën pjesë s’do të ketë koalicione të tjera parazgjedhore, por do të ketë bashkëpunim me partitë e tjera.

“Sa i përket dorëzimit të koalicioneve parazgjedhore, gjithçka mbaroi por jemi në diskutime edhe me subjekte të tjera me të vogla do të kemi marrëveshje që do të na përkrahin, nuk do të jenë pjesë e listë por e ekzekutivit”.

Ai ka bërë të ditur poashtu se LDK-së nesër do t’i bashkohen disa emra, sipas tij të njohur për publikun.

“Nuk i kisha përmendur, por do të jenë figura që njihen për publikun dhe janë vlerë e shtuar e listës sonë”.

Por ai nuk ka dashur të flasë për “inatet” e Mustafës dhe Pacollit, dy krerëve të partive që tashmë kanë një koalicion parazgjedhor, madje ai ka thënë se nuk ka një gjë të tillë.

“Nuk mendoj që ka pasur inate, ka pasur mospajtime, vetë mediat e kanë rritur, por Mustafa ka raporte shumë të mira me Pacollin dhe ka qenë ide e të dyve që është arritur kjo marrëveshje, në të cilën është punuar gjatë”.

Interesante