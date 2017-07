22:54, 26 Korrik 2017

Leonardo Bonucci u lejua të largohej nga Juventus te Milan, sepse mungonte motivi i tij për të qëndruar me kampionët e Serie A, sipas Shefit Ekzekutiv të Zonjës së Vjetër, Giuseppe Marotta.

“Me Bonuccin ne pranuam dëshirën e tij personale dhe profesionale, e që ishte t’i bashkohej Milanit”, tha Marotta për Sky Sport Italia.

“Ishte një ndjenjë që ai mund të largohej. Nuk kishte të bënte me aq shumë me incidentet sa kishte të bënte me mungesën e motivimit”.

Bonucci këtë muaj iu bashkua Milanit në një transfer që nga shumë u konsiderua të jetë shokues.

