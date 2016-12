Këngëtarja e njohur, Mariah Carey ka shprehur ngushëllimet pas vdekjes së legjendës së muzikës George Michael, i cili ndërroi jetë papritur ditën e Krishtlindjeve, transmeton Klan Kosova.

Këngëtarja ndau një fotografi në rrjetin social Twitter ku shihet bashkë me George dhe miqtë e tij në një resaturant.

“George Michael. Ti ke qenë frymëzim për shumë njerëz. Jam e nderuar që nuk kam qenë vetëm fanse por edhe shoqja jote. U prehsh në paqe”, ka shkruar këngëtarja.

George Michael 💔😢 You were such an inspiration. I'm honored to have not only been your fan, but a friend as well. May you rest in peace. pic.twitter.com/jJKSz22fHH

— Mariah Carey (@MariahCarey) December 26, 2016