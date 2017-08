20:30, 18 Gusht 2017

Mariah Carey dhe Bryan Tanaka buzëqeshën për kamerat pasi dolën nga një hotel të enjten në New York, transmeton Klan Kosova.

47-vjeçarja shfaqi format e saj super-seksi në disa rroba me ngjyrë të zezë, derisa i dashuri i saj, balerin, kishte të veshur një bluzë me ngjyrë të verdhë të pantallona të zi, transmeton Klan Kosova.

Mariah shijoi një darkë të qetë me Bryan, përpara se të dalë në skenë nesër në New Jersey, në koncertin e fundit në kuadër të turneut të saj bashkë me Lionel Richie.

Interesante