21:40, 22 Shkurt 2017

Kënëgtarja e njohur Mariah Carey është duke komentuar akoma performansën e saj në natën e Vitit të Ri, performancë kjo jo shumë e mirë dhe madje shumë e kritikuar.

“Nuk dua të flasë për këtë gjë, për situatën në natën e Vitit të Ri, kjo thjesht ndodhi. Nuk mund ta kuptojnë të gjithë këtë gjë, dhe unë e kam të qartë këtë. As unë nuk mund ta kuptojë një njeri që punon gjithë kohën në zyrë. Thjesht nuk mundem, madje besoj se nëse do të më duhej të përshtatesha me një gjë të tillë nuk do të mund ta bëja”, ka thënë Carey në një intervistë për Rolling Stone, transmeton Klan Kosova.

Këngëtarja poashtu ka pranuar se për atë performancë e fajëson veten, ashtu si edhe të gjithë të tjerët që qëndrojnë pranë saj.

