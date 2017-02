18:30, 18 Shkurt 2017

Mariah Carey ka konfirmuar më në fund marrëdhënien e saj me të dashurin Bryan Tanaka.

Derisa të gjithin ishin shumë të sigurt se diva e muzikës pop ishte në lidhje me balerinin, ajo kishte ende punë për t’i bërë gjërat zyrtare, transmeton Klan Kosova.

Gjatë një interviste me Associated Press, Mariah iu referua Bryan si i dashuri i saj kur ajo u pyet në lidhje me jetën private.

“Unë thjesht nuk ndihem rehat duke folur për jetën time personale…unë dhe i dashuri im nuk duamë ta bëjmë këtë”, ka thënë ajo.

Po atë ditë, këngëtarja gjithashtu ndau një fotografi të bukur për Shën Valentin e ulur në një vaskë të nxehtë më Bryan.

Happy Valentine's Day!! 😘 #happyvalentinesday #happy #moments #bubbles 💖🥂🍾🥂🍾💖 A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Feb 14, 2017 at 10:16pm PST

Interesante