15:03, 21 Tetor 2017

Marco Verrati shpjegoi arsyet se përse gjatë merkatos së verës vendosi të qëndronte te PSG, ndërkohë që oferta e klubeve të tjera të mëdha në Europë (Barcelona), i siguronte më shumë të ardhura. Sipas mesfushorit italian, ishte projekti i parizienëve që e bindi të qëndrone në kryeqytetin francez.

“Ndoshta do të firmos kontratën e re me PSG. Njerëzit mendojnë se luaj te Parisi vetëm për para, por nuk është kështu. Nëse gjatë verës do të pranoja të bëhesha pjese e një klubi që ishte gati të shpenzonte 100 milionë euro për kartonin tim, sigurisht që do të përfitoja një pagë më të lartë. Edhe Neymar mund të ishte transferuar te Chelsea apo Manchester City, por zgjodhi PSG-në për shkak të projektit. Kjo vlen edhe për mua.”

24-vjecari shpjegoi me tej edhe ndarjen nga ish-menaxheri i tij Donato Di Campli, për të lidhur më pas marrëveshjen me Mino Raiolan.

“E njihja Raiolan, sepse ishte menaxher i Ibrahimovicit. Gjëja e parë që i kërkova ishte që të mos përfundoja më nëpër gazeta. Ka shumë përvojë dhe marrëdhënie të mira me klubet. Ma këshilloi Zlatan. Sa herë që e kam dëgjuar, brenda dhe jashtë fushës së blertë, kam bërë zgjedhjen e duhur.”/supersport.al

Interesante