Ish-asi argjentinas ka thënë se do të donte shumë që çmimin e më të mirit t’ia jepte bashkëkombasit të tij, dhe jo asit portugez të Real Madrid

20:03, 24 Tetor 2017

Diego Maradona e ka pranuar se do të dëshironte që çmimin The Best t’ia dhuronte Leo Messi e jo Cristiano Ronaldo.

FIFA mbrëmë ka mbajtur ceremoninë e shpalljes së më të mirëve, ku çmimin kryesor e fitoi Cristiano Ronaldo, si lojtari më i mirë në botë.

Këtë çmim portugezit ia ndau legjenda argjentinase, i cili e pranoi se do të dëshironte që këtë çmim t’ia ndante Leo Messi.

“Më dhemb në shpirt që mu desh të ia jap çmimin Ronaldos e jo Messit”, tha legjenda argjentinase për TyCsports.

Interesante