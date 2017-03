18:37, 14 Mars 2017

Vitin e kaluar, BE­-ja nisi një hetim në Maqedoni për shpërdorim të 200 mijë eurove parave nga programi IPARD në lidhje me blerjen e makinerive.

Komisioni Europian ka dërguar një ekip të auditorëve të Agjencisë për përkrahje financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Revizioni është planifikuar të zbatohet në qershor.

Subjekt i programeve IPARD, programet 2007­2013 dhe 2014­2020 viti, sidomos pesë vitet e fundit financiare. Fokusi i auditimit do të jetë sistemi i menaxhimit, kontrolli i sanksioneve, por revizioni është e mundur që të mbuloj të gjitha masat në të dy programet e IPARD.

Qëllimi kryesor i hetimit është për të treguar se sistemet e menaxhimit, kontrollit dhe sanksioneve të aplikuara në vend, në lidhje me programet e IPARD janë në përputhje me legjislacionin evropian dhe marrëveshjes midis Maqedonisë dhe KE. Vitin e kaluar, BE­ja nisi një hetim në Maqedoni për shpërdorim të 200 mijë euro të parave IPARD në lidhje me prokurimin e makinerive, shkruan Zhurnal, përcjellë Klan Kosova.