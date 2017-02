19:27, 18 Shkurt 2017

Aleanca për shqiptarët dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë zhvilluar takimin e radhës në kuadër të tryezës së përbashkët në mes partive shqiptare, në të cilën u diskutua në lidhje me deklaratën e përbashkët dhe përmbushjen e saj si dhe përfshirjen në Qeverinë e re, raporton TetovaSot.

Në takim morën pjesë, lideri i BDI-së Ali Ahmeti, liderët e Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, Vesel Memedi dhe Gëzim Ostreni.

“Nga ky takim dolëm me dy konkluza. E para, obligohen partitë nënshkruese të Deklaratës së përbashkët që brenda tre ditëve të emërojnë nga dy anëtarë komisioni që do të merren me krijimin e rregullores së tryezës së partive politike parlamantare shqiptare”.

“E dyta, harmonizuam qëndrimet rreth propozim ligjit, tryeza ka përgatitur një ligj dhe nuk presim që ligjin të na sjellin partitë tjera politike. Ne kemi harmonizuar qëndrimet në lidhje me propozim ligjin i cili avancon në mënyrë të kënaqshme ligjin për gjuhën shqipe”, theksoi Ziadin Sela.

klankosova.tv